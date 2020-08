Wout van Aert opnieuw Belgisch kampioen tijdrijden: “Hopelijk kan ik driekleur meer tonen dan vorig jaar”

Wout van Aert (25) is in Koksijde voor de tweede keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden geworden. Zilver was er voor Victor Campenaerts, het brons ging verrassend naar Frederik Frison.

Een rondje van 39 km moesten de tijdrijders afleggen op en rond het militaire domein in Koksijde. Wout van Aert was de snelste op het eerste tussenpunt en bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. Hij pakte finaal goud in 50’10” met een voorsprong van een halve minuut.

Het was voor de renner van Jumbo-Visma zijn eerste tijdrit na zijn zware val in de Tourtijdrit in Pau vorig jaar en na de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de eerste rit in het Critérium du Dauphiné meteen zijn vierde zege van dit seizoen.

Foto: BELGA

“Als favoriet heb je het mentale voordeel, maar je moet het toch altijd nog doen”, reageerde Van Aert. “Het was een parcours op de power, maar toch technischer dan verwacht. Er zaten wel wat bochten in. Het plan was om in de laatste ronde nog wat over te houden, maar het was eerlijk gezegd koersen op karakter. Gelukkig had ik al een mooie voorsprong, dat is goed voor de moral. Ik ben blij met deze titel, hopelijk kan ik die driekleur meer tonen dan vorig jaar.”

Volgende week zaterdag start hij als knecht voor Jumbo-Visma in de Tour, al hoopt hij (en alle Belgische wielerliefhebbers) dat hij toch ook een paar keer voor eigen rekening mag rijden en ritwinst najagen. Vorig jaar won hij de Tourrit in Albi. “ja ik ga mij wegcijferen, dat blijft het plan. Maar er zullen wel wat kansen zijn, en die ga ik proberen grijpen.”

Victor Campenaerts moest tevreden zijn met zilver. Foto: Photo News

Campenaerts: “En nu goud pakken op EK”

Victor Campenaerts, twee weken terug zwaar gevallen in de ploegentijdrit in de Ronde van Tsjechië, waarbij hij twee ruggenwervels brak, moest tevreden zijn met de tweede plaats. “Ik eindig op dertig seconden van de beste renner van de wereld, dus dat is zeker niet slecht. Ik ben tevreden, want de conditie is goed ondanks het feit dat ik door die val geen ideale voorbereiding had. Maar ik had weinig last van de blessure. Het was ook een mooi parcours, gelukkig bleef het door. Tijdens de verkenning lag het er toch gevaarlijk bij. Ik had het parcours goed verkend, maar bij elke bocht dacht ik toch: hier rijdt Wout sneller. Een crosser kan je niet volgen in de bochten, en hij kent het hier in Koksijde van het veldrijden hé (lacht) Maar kom, op naar maandag.”

Maandag hoopt hij in Plouay beter te doen op het EK tijdrijden. Bij afwezigheid van titelverdediger Remco Evenepoel (out met een bekkenbreuk na zijn zware val in de Ronde van Lombardije) en Wout van Aert (mag niet starten van zijn ploeg Jumbo-Visma in de week voor de Tour) is de tweevoudige Europese kampioen (2017 en 2018) een grote kanshebber. “Het is misschien makkelijker om Europees kampioen te worden dan Belgisch kampioen, door de afwezigheid van Wout. Ik ben er klaar voor. Wout de driekleur en ik de sterrentrui: dat zou mooi zijn.”

Frederik Frison pakte verrassend brons. Foto: BELGA

Brons was verrassend niet voor Thomas De Gendt (vierde), maar wel voor zijn Frederik Frison, zijn ploegmaat bij Lotto-Soudal. Neoprof Florian Vermeersch (ook Lotto-Soudal) werk knap vijfde.

Frison: “Hard gewerkt tijdens de lockdown”

Frederik Frison glunderde met zijn bronzen plak. “Dit is toch onverwacht. Toen De Gendt beter deed op het eerste tussenpunt, dacht ik dat ik naast het podium zou vallen. Maar blijkbaar heb ik de tijdrit zeer goed ingedeeld. Ik heb tijdens de coronabreak hard gewerkt aan het tijdrijden, gewerkt aan de details. Blij dat het nu al loont.”

Is het niet jammer dat bondscoach Rik Verbrugghe voor Jasper De Plus koos (die tegenviel vandaag) voor de EK-tijdrit volgende maandag? “Ja, maar het zijn moeilijke omstandigheden. Ik ben eerste reserve voor de Tour (waardoor Lotto-Soudal hem niet wil laten rijden, nvdr), maar wie weet krijg ik later nog een kans. Het WK? Waarom niet. Maar laten we toch niet vergeten dat er vandaag twee kleppers niet meereden. Voetjes op de grond.”

De Gendt: “Kon tempo niet aanhouden”

Thomas De Gendt was ontgoocheld dat hij net naast het podium viel: “Het was vechten tegen de wind. In de eerste ronde ging het goed, maar daarna kon ik het tempo niet aanhouden en viel ik stil. Ik vind het spijtig dat ik naast het podium val, maar ik ben ook niet weggereden hé. Iedereen is finaal op zijn plaatst terechtgekomen.”