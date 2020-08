Zo werkt de bubbel van vijf

De veelbesproken ‘bubbel van vijf’ blijft van kracht, maar dat hoeft contact met personen van buiten die groep niet in de weg te staan, aldus premier Sophie Wilmès. Zolang u de nodige basisvoorschriften blijft naleven.

De premier gaf op de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad toe dat veel mensen de regel niet correct interpreteren. ‘Nauw contact’ mag met vijf personen, en daarbuiten kan u wel degelijk met maximaal 10 personen tegelijk afspreken.

De FOD Volksgezondheid vat de voorschriften voor sociaal contact als volgt samen:

• Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met 5 personen afspreken. • Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. • Kan je de afstand van 1,5 meter respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen.

De bubbel is dus nog steeds beperkt tot 5 personen, die je als huishouden uitkiest, niet voor elk gezinslid apart dus. Met deze mensen hoef je de algemene afstandsregels niet per se te respecteren. Een knuffel, met of zonder mondmasker, mag dus met deze vijf mensen van buiten het gezin.

Wilmès merkt dat veel mensen die regels te strikt interpreteren. ‘Sommigen denken dat ze maar vijf personen mogen zien. Dat is niet zo. Maar je moet afstand houden.’

Want ook buiten die bubbel mag je in principe iedereen zien. De premier verwoordde het als volgt. ‘Ieder van ons kan met zijn vrienden of familie afspreken, zoveel hij of zij wil, zonder meer dan tien mensen tegelijk te zien. Maar hou altijd afstand als die personen geen deel uitmaken van uw huishouden of bubbel.’ Met hen geen knuffels dus.

In theorie mag u in groep van maximaal tien personen ook om het even welke activiteit doen. De FOD noemt samen wandelen als voorbeeld. Maar een barbecue bij u thuis zou dus ook kunnen, zolang iedereen de gewone veiligheidsvoorschriften respecteert: afstand houden dus, en niet samen rond het vuur staan. Een huiskamerfeestje met vrienden zal dus in de praktijk ook nog niet kunnen.

‘Duurzame oplossing’

De premier zegt wel begrip te hebben dat sommigen het moeilijk hebben met de regels. ‘We zijn mensen. We hongeren naar contact. We moeten niet verbieden anderen te zien. Maar we moeten nadenken over een andere manier om dat te doen. Het kost me ook moeite om mijn vrienden niet te omhelzen.’

Mogelijk wordt de regel over het aantal sociale contacten op de volgende veiligheidsraad herbekeken. Dat is over vier weken. Wilmès gaf aan dat ook psychologen ‘prioritair’ zoeken naar een ‘duurzame oplossing’.