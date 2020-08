Dode nadat groep over hek Spaanse exclave Melilla probeerde te klimmen

Een man is om het leven gekomen, nadat migranten over het hek aan de Spaanse exclave Melilla in Noord-Afrika probeerden te klimmen. Het ging om de grootste groep dit jaar tot nu toe. De Afrikaanse man overleed een natuurlijke dood, zegt een vertegenwoordiger van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in Melilla donderdag.

Ongeveer driehonderd migranten probeerden woensdagochtend om 6 uur vanuit Marokko om het zes meter hoge dubbele grenshek over te steken. Op die manier probeerden ze met geweld, ondanks de tegenstand van de grenspolitie, het Spaanse grondgebied te bereiken. Een dertigtal van hen zijn daarin geslaagd, waaronder de overleden man. Het persbureau AP schrijft dat de man aan een hartaanval overleden is en dat de medische dienst hem niet meer kon reanimeren.

Acht andere migranten en drie agenten van de Guardia Civil, de Spaanse politie, raakten lichtgewond. Ook zij werden behandeld door de plaatselijke hulpverleners.

De overige mensen die over het hek probeerden te klimmen werden door de Marokkaanse ordediensten tegengehouden, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken nog.

Exclaves

Spanje heeft in Noord-Afrika twee exclaves: Ceuta, aan de Straat van Gibraltar, en Melilla, 250 kilometer oostelijker. In de buurt van beide gebieden houden zich tienduizenden Afrikanen op, vooral uit landen ten zuiden van de Sahara, hopend op een gelegenheid om de Europese Unie binnen te raken.

Vermoedelijk vanwege de coronapandemie waren er de voorbije maanden minder pogingen dan normaal om de hekken over te klimmen. In april probeerden nog 200 migranten over het hek te klimmen. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in de eerste helft van dit jaar minstens 1.383 migranten de twee exclaves over land binnengekomen zonder toestemming. Dat zijn er 1.930 minder dan in dezelfde periode in 2019.