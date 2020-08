Franstalige expert: ‘Bubbel van 5 en nationale maatregelen hebben geen zin’

Voor Jean-Luc Gala, hoofd van het Saint-Luc ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe, heeft een bubbel van vijf ‘helemaal geen zin’. Dat zei hij donderdagochtend op Radio 1.

‘Dat is gebaseerd op globale cijfers, maar de betekenis die aan die cijfers wordt gegeven blijken voor ons totaal verkeerd. We zien geen patiënten in ons ziekenhuis’, verklaarde hij. ‘Op intensieve zorg blijft de toestand kalm en onder controle.’ Daarnaast stelde hij ook geen betekenisvolle verhoging van de sterftecijfers te zien, ‘behalve een heel lichte verhoging de laatste dagen’, die hij in de context van de hittegolf plaatst. Voor Gala is er geen sprake van een tweede golf.

Hij begrijpt wel dat de adviserende experts willen voorkomen dat de ziekenhuizen weer volstromen, maar vindt dat er in vergelijking met het voorjaar nu meer middelen zijn om de epidemie te beheersen. De ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld beter voorbereid en het contactonderzoek komt eindelijk op gang. Ook dat mondmaskers nu feitelijk verplicht zijn, speelt daarbij een rol, aldus Gala.

Hij gaf aan dat het nemen van nationale en verregaande maatregelen voor de huidige cijfers onzin is. ‘Dat is totaal verkeerd en we vernietigen de economie door dat te doen.’

‘We mogen wetenschap niet mengen met politiek. Het is onze opdracht om advies te geven, maar we moeten ons er heel erg van bewust zijn, dat wat wij zeggen een enorme economische impact kan hebben. Ik ben er niet van overtuigd dat dit voldoende in aanmerking is genomen.’

Gala hoopt dat de Nationale veiligheidsraad ‘verfijnde maatregelen’ neemt en dat ‘alleen waar noodzakelijk is’. Dat gaat in tegen wat viroloog Steven Van Gucht gisteren opperde toen hij pleitte voor een harmonisering van de maatregelen.