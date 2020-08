Verschillende Google-diensten kampen met verstoring

Het Amerikaanse technologiebedrijf Google zegt donderdag problemen met verschillenden diensten van het bedrijf te onderzoeken.

Volgens de statuspagina van het technologiebedrijf waren er onder andere verstoringen bij het verzenden van e-mails via Gmail, het opnemen bij de vergaderingstoepassing Meet en het maken van bestanden in Drive.

‘Ons team blijft dit probleem onderzoeken’, aldus Google.

Het bedrijf zei donderdagochtend om 7.30 uur Belgische tijd voor de eerste keer dat het berichten ‘over een probleem bij Gmail’ onderzoekt.

In een update om 11.40 uur stelt Google voor sommige gebruikers diensten zoals Gmail, Drive, Docs, Keep en Voice al zijn hersteld. ‘We verwachten een oplossing voor alle gebruikers in de nabije toekomst’, klinkt het.

Het probleem bij Google Meet is sinds iets na 12 uur opgelost, zo blijkt op de statuspagina.