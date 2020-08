Het Chinese dagblad The Global Times, dat gesteund wordt door de staat, verwierp de aanvallen op de poolparty in Wuhan van afgelopen zaterdag. Deze commentaren zijn als ‘zure druiven’, ‘er komt kritiek omdat wij de situatie momenteel onder controle hebben.’

Zaterdag kwamen duizenden mensen samen in een waterpark in Wuhan om te feesten. Iedereen stond dicht bij elkaar, sommige mensen dreven rond op zwembanden terwijl daar amper plaats voor was. De beelden van het feest gingen viraal en al snel volgden er heel wat negatieve reacties op sociale media.