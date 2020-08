Premier Sophie Wilmès geeft om 13 uur meer uitleg bij de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad donderdag nam. De basisregel van de bubbel van 5 blijft bestaan, al zijn er wel een paar kleine versoepelingen. Volg de persconferentie hier live.

Volgens Wilmès leveren de maatregelen die eind juli genomen zijn op de vorige Nationale Veiligheidsraad resultaat op. De situatie is gestabiliseerd, en er is een verbetering merkbaar, aldus de premier. ‘Spijtig genoeg weten we dat geen enkele maatregel het virus zal kunnen stoppen, tot er een vaccin is.

Volgens Wilmès is het risico ‘reëel’ maar de situatie blijft ‘genuanceerd’: ‘We zijn niet in een dramatische situatie, maar het zou fout zijn te denken dat alles normaal is’. Maatregelen zijn dus nog nodig. ‘Wat we absoluut willen vermijden is dat we moeten terugkeren naar maatregelen die nog zwaarder wegen op ons dagelijks leven.’

Eind volgende maand wordt de balans weer opgemaakt. ‘We moeten een oplossing vinden voor de langere termijn, iets wat u ook kunt volhouden. Daar zullen we ons op toeleggen’.

Familie en vrienden

De regel van de bubbel van vijf ‘nauwe’ contacten verandert eigenlijk niet, zegt de minister. ‘De algemene regel is als volgt: iedereen mag met zijn vrienden, familie, iedereen die hij of zij wil zien afspreken, maar zonder meer dan tien mensen tegelijkertijd te zien. Maar altijd met het bewaren van de veilige afstand wanneer deze mensen geen deel uitmaken van uw huishouden of van uw bubbel.’

U mag dus nog steeds met vijf personen ‘nauw’ contact hebben, en in principe onbeperkt met anderen, zolang u anderhalve meter van elkaar blijft. Dat is niet altijd even makkelijk, beseft Wilmès. ‘We weten dat het moeilijk is om altijd de afstand te houden. We hebben zin om te knuffelen. We hebben soms ook zin om samen te babbelen zonder de afstandsregel te respecteren. Het is hier dat de bubbel van vijf tussenkomt. Die bestaat dus uit vijf personen met wie uw huishouden de afstandsregels niet moet volgens. Dat is dus een bijkomende mogelijkheid’

Veel mensen hebben de regel van vijf niet goed begrepen, gaf Wilmès toe in de aansluitende vragenronde. ‘Sommigen denken dat ze maar vijf personen mogen zien. Dat is niet zo. Maar je moet afstand houden.’ De premier zegt wel begrip te hebben dat sommigen het moeilijk hebben met de regels. ‘We zijn mensen. We hongeren naar contact. We moeten niet verbieden anderen te zien. Maar we moeten nadenken over een andere manier om dat te doen. Het kost me ook moeite om mijn vrienden niet te omhelzen.’

Winkelen

Een aanpassing is wel dat u voortaan weer met één extra persoon mag gaan shoppen. Winkels zouden wel de vrijheid krijgen om toch te beslissen nog geen duo’s toe te laten. De tijdslimiet komt te vervallen. Deze regel gaat vanaf maandag in.

Evenementen

De evenementensector krijgt ook weer iets meer ademruimte. De verstrenging van eind juli wordt weer ongedaan gemaakt. Indoor mogen dus weer 200 mensen samenkomen, in open lucht 400. Dat geldt ook voor sportwedstrijden en voor gebedshuizen.

Organisatoren zullen wel strikte veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen, aldus de premier.

Op rouwmaaltijden zullen meer aanwezigen mogen zijn: tot 50 personen. Daar gelden wel dezelfde regeling als in de horeca.

Onderwijs

De afspraken die de verschillende gewesten hebben gemaakt met het onderwijs, zijn goedgekeurd. Alle leerlingen zullen op 1 september weer naar school kunnen, op basis van code geel. ‘Dit systeem voorziet in de vijfdaagse schoolweek, met in achtneming van bepaalde maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker bij kinderen ouder dan 12, en het schrappen van sommige activiteiten in het secundair onderwijs’.

Door het hervatten van het onderwijs zullen onze sociale contacten toenemen, dus moeten we voorzichtig blijven, aldus de premier. ‘Maar het is een risico dat we bereid zijn te nemen’, zei ze in de vragenronde. ‘Het onderwijs is essentieel.’

Koppels

Voor mensen die een partner in het buitenland hebben, had de premier goed nieuws. ‘ Zoals we weten kent liefde geen grenzen en is de fysieke scheiding van sommige koppels niet meer houdbaar’, gaf ze aan. Wie kan bewijzen ‘een duurzame relatie’ te hebben, is vanaf 1 september welkom. Indien nodig moet die persoon wel in quarantaine gaan.