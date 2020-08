Billie Eilish was woensdag een van de sprekers tijden de Democratische conventie. Ze riep alle Amerikanen op om voor Biden te stemmen. ‘Donald Trump vernietigt ons land’, zegt ze in de video hierboven.

Ook oud-president Barack Obama was te gast. Hij haalde bijzonder hard uit naar zijn opvolger Donald Trump.

Elizabeth Warren, die dit voorjaar kandidate was bij de Democraten, vertelde het verhaal van haar tante Bee. In de achtergrond van het klasje waarin ze stond, was ook een subtiele boodschap te zien: de letters B, L en M. Die staan voor ‘Black lives matter’.

Vicepresidentskandidate Kamala Harris sloot de avond af en aanvaardde haar nominatie.