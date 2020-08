AA Gent wijst trainer Jess Thorup de deur, opvolger wordt Laszlo Bölöni

Jess Thorup (50) is niet langer de coach van AA Gent. De Deen betaalt het gelag na de gemiste competitiestart. De Buffalo’s droomden vooraf luidop van de titel, maar begonnen rampzalig aan het seizoen met een 0 op 6 tegen STVV en Kortrijk. Thorup was sinds oktober 2018 aan de slag in de Ghelamco Arena. Laszlo Bölöni staat in de wachtkamer al klaar om de taken over te nemen.

AA Gent profileerde zich voor het seizoen als dé uitdager van Club Brugge, maar na het vertrek van sterspeler Jonathan David is dit een tweede opdoffer op korte tijd. Thorup bereikte met Gent de bekerfinale in 2019, die verrassend verloren werd van KV Mechelen. In de aanloop naar afgelopen seizoen stond hij al even ter discussie, maar bleef hij aan boord. Hij bedankte voor het vertrouwen door Gent naar een knappe tweede plek te loodsen.

KAA Gent neemt afscheid van Jess Thorup. https://t.co/OGbqdIj8xn — KAA Gent (@KAAGent) August 20, 2020

Nu is zijn verhaal na twee matchen in het nieuwe seizoen toch over. ‘KAA Gent heeft vandaag de samenwerking met trainer Jess Thorup beëindigd. De Deense coach was actief bij de club sinds oktober 2018 . De club wenst Jess Thorup van harte te bedanken voor zijn inzet en het geleverde werk’, klinkt het korte communiqué.

Laszlo Bölöni Foto: Photo News

Op een opvolger is het niet lang wachten. Volgens Het Nieuwsblad zal Laszlo Bölöni de taken van Thorup overnemen. De Roemeen vertrok deze zomer na drie seizoenen bij Antwerp, maar maakt dus nu al zijn comeback in de Jupiler Pro League. Vanmiddag zou hij al voorgesteld worden.