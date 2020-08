Belangrijkste Russische oppositieleider Navalni in het ziekenhuis, mogelijk vergiftigd

De Russische oppositieleider Alexej Navalni ligt op intensieve zorg nadat hij vergiftigd lijkt te zijn. Dat zegt zijn woordvoerster, Kira Yarmysh, donderdag op Twitter. Het Russische persbureau Tass bevestigt dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

Navalni zat op een vlucht van Siberië naar Moskou toen zijn gezondheidstoestand plots fors verslechterde, zegt de woordvoerder. Volgens haar heeft Navalni iets in zijn thee toegediend gekregen. Er moest daarom een noodstop gemaakt worden. Navalni werd opgenomen in de Siberische stad Omsk. De dokter zegt dat hij er ernstig aan toe is.

Het is niet de eerste keer dat Navalni met symptomen van vergiftiging in het ziekenhuis wordt opgenomen.

De 43-jarige Navalni is het gezicht van de oppositie tegen president Vladimir Poetin en zijn regering. Hij belandde al tig keren in de cel, en kreeg te maken met rechtszaken die internationaal worden afgedaan als schijnprocessen. In juni bekritiseerde hij nog het referendum dat Poetin op poten had gezet. Dat referendum geeft Poetin het recht nog twee ambtstermijnen aan te blijven als president. Navalni sprak van een ‘coup’ en schending van de grondwet.

Recent sprak Navalni ook over de onrust in Wit-Rusland. Hij greep de protesten tegen Loekasjenko aan om ook de Russen massaal naar de stembus te lokken volgende maand om op oppositie-kandidaten te stemmen.