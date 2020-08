Anuna De Wever ontmoet Angela Merkel: ‘Terug naar de essentie gaan’

Anuna De Wever, Adélaïde Charlier en verschillende andere Europese klimaatjongeren ontmoeten donderdagochtend om 10 uur Angela Merkel. De klimaaturgentie is allesbehalve verdwenen en dus hopen de jongeren de Duitse bondskanselier te overtuigen om haar invloed uit te oefenen in Europa.

Het gesprek tussen de klimaatjongeren en Merkel komt er na een open brief die de activisten naar verschillende staatshoofden stuurden. De Duitse bondskanselier ging er als eerste op in.

‘Vanwege de coronapandemie kunnen we nu geen massamanifestaties opzetten. Daarom is het belangrijk dat we nu opnieuw met de staatshoofden rond tafel gaan zitten en naar de essentie gaan. Het is nu twee jaar geleden dat de eerste klimaatprotesten zijn gestart, maar we staan nog niet verder. Er zijn vooral veel lege beloftes gemaakt’, vindt De Wever.

De politici lijken alles onder controle te hebben, maar dat is volgens de Belgische klimaatactiviste een vertekend beeld. Tijdens hun onderhoud met Merkel willen de jongeren aankaarten dat een koolstofneutraliteit tegen 2050 niet volstaat om de klimaatopwarming onder twee graden te houden.

‘Momenteel moeten we net onze emissies veel harder afbouwen en dus moeten we die doelstelling aanpassen. Met de coronapandemie zijn er biljoenen euro’s vrijgemaakt om de economie opnieuw op te starten, maar er zijn geen beperkingen in opgenomen voor het produceren van fossiele brandstoffen. Ze blijven met dezelfde bedrijven werken die onze wereld al aan het kapotmaken waren. Het is business as usual. Over die zaken willen we graag met Merkel praten’, stelt De Wever.

De klimaatjongeren hopen dat Merkel in haar laatste jaar als Duits bondskanselier en met Duitsland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie het voortouw zal nemen in de klimaatstrijd.