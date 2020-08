Kinepolis duikt 30 miljoen in het rood bij toenemende schulden

Covid-19 heeft de bioscoopgroep Kinepolis zwaar getroffen. De bioscoopuitbater boekt een verlies van 29,7 miljoen euro in de eerste jaarhelft. Het aantal bezoekers daalde met 54,1 procent.

12 maart was voor de hele economie maar zeker voor Kinepolis een belangrijk keerpunt. De lockdown vanaf 13 maart trof het bedrijf zwaar. Ondanks allerlei ingrepen van het bedrijf, kon het niet beletten dat er in de eerste jaarhelft cashdrains waren. Er lekte meer geld weg dan er binnenkwam. En de schulden, exclusief leasingverplichtingen, stegen door tot 462,8 miljoen euro.

De dramatische resultaten komen er ondanks drastische ingrepen zoals een drastische inperking van het aantal actieve medewerkers, maatregelen om de kaspositie te bewaken zoals het schrappen van het dividend, het onderhandelen met leveranciers en eigenaars van gehuurde bioscopen met het oog op financiële tegemoetkomingen naar aanleiding van de reductie of sluiting van de activiteiten, alsook het maximaal uitstellen van alle investeringen, op de nieuwbouwprojecten in uitvoering na.

Maar dat volstond dus niet om te beletten dat de financiële positie verslechterde. Het eigen vermogen van het bedrijf zakte van 211,3 miljoen naar 177,9 miljoen. In het tweede kwartaal noteerde Kinepolis slechts 126.000 bezoekers. Over de hele eerste jaarhelft waren er 8,1 miljoen bezoekers, ruim een halvering tegenover de 17,7 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar.