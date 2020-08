Staatsgreep Mali: oppositie wil met junta werken aan politieke overgang

De Malinese oppositie is verheugd dat de staatsgreep van woensdag erin geslaagd is om het vertrek van president Ibrahim Boubacar Keïta te voltooien. Er moet nu een politieke overgangsfase komen, en de oppositie is bereid in die fase met de junta samen te werken.

De oppositiecoalitie M5-RFP ‘neemt akte van het engagement’ van het Nationaal Comité voor het Heil van het Volk (CNSP) om ‘een civiele politieke overgang op te starten’, aldus de oppositie in een verklaring. Het CNSP is een orgaan dat opgericht werd door de militairen die nu aan de macht zijn in Bamako.

De oppositie kondigt verder aan alle initiatieven te nemen ‘voor de uitwerking van een stappenplan waarvan de inhoud besproken wordt met de CNSP en alle actoren in het land’.

Aanhangers van de M5-RFP-beweging trokken al enkele maanden de straat op om het vertrek te eisen van de president. Voor komende vrijdag roept de M5-RFP zijn aanhang op om ‘de overwinning van het volk’ te vieren.

De militairen die Keïta en zijn regering af hebben gezet, hebben beloofd binnen een ‘redelijke’ termijn verkiezingen uit te schrijven. De opstandelingen houden de afgezette regering verantwoordelijk voor de ‘chaos, anarchie en onveiligheid’ in het land. Ze moesten naar eigen zeggen ingrijpen om de stabiliteit te herstellen.