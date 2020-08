Van het eerste tot het zesde middelbaar en van het aso tot bso: op alle leeftijden en niveaus moeten fors minder leerlingen hun jaar overdoen in vergelijking met voorgaande jaren. Door de coronacrisis kregen veel kinderen het voordeel van de twijfel.

Vooral in het aso zijn gevoelig minder C-attesten uitgedeeld. Het gaat om ongeveer een derde van het aantal C-attesten in vergelijking met het schooljaar voordien. Zo kregen in het derde middelbaar aso ...