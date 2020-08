Britney Spears wil af van haar ­vader als voogd

Britney Spears (38) wil niet langer dat haar vader alle controle over haar carrière en leven heeft.

De Amerikaanse pop­zangeres heeft een verzoek in­gediend bij de rechtbank om ­Jamie Spears (68) uit zijn functie als haar bewindvoerder te ­zetten.

Na haar scheiding van Kevin Federline stortte de zangeres in 2007 en 2008 meermaals in. Ze verloor de voogdij over haar kinderen. De rechter oordeelde dat ze door haar mentale toestand niet langer zelf beslissingen kon nemen en stelde haar vader als bewindvoerder aan.

Omdat haar vader met zijn gezondheid sukkelt, neemt Jodi Montgomery, een professioneel ‘zorgmanager’, al enige tijd die functie van hem over. De zangeres vraagt nu dat Montgomery haar permanente bewindvoerder wordt.