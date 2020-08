Nationale Veiligheidsraad komt opnieuw samen: dit staat er op de agenda

De Nationale Veiligheidsraad komt donderdag opnieuw samen. Zal onze sociale bubbel opnieuw vergroten? Zullen we met twee mogen gaan shoppen? Of mogen we helemaal geen versoepelingen verwachten? Een overzicht van wat er op de agenda staat.

Bubbel

De kans dat onze sociale bubbel wordt uitgebreid, is bijzonder klein. Nochtans begint de coronacurve opnieuw lichtjes te dalen, en snakken veel mensen naar nieuwe sociale interacties. Want nu mag een gezin slechts vijf mensen kiezen met wie ze nauwer in contact komen. Een serieuze aanpassing, want in juli mocht élk gezinslid nog contact hebben met 15 mensen per week. Een gezin van drie kon dan, met enige creativiteit, maandelijks 180 mensen van dichtbij zien.

Viroloog Marc Van Ranst stuurde dinsdag een duidelijke boodschap de wereld in: ‘Het is te vroeg om die sociale bubbel opnieuw uit te breiden.’ Een advies dat donderdag hoogstwaarschijnlijk wordt gevolgd binnen de Nationale Veiligheidsraad. Het aantal coronabesmettingen per dag daalt wel, maar niet genoeg om de teugels nu al terug te lossen. Het is ook afwachten of de heropening van de scholen niet tot nieuwe problemen leidt.

Winkelen

De meest concrete versoepeling die er zit aan te komen, is een belangrijke voor de winkelfanaten onder ons. Sinds 1 augustus mogen we niemand meer meenemen bij het shoppen. Maar die beperking houdt ons blijkbaar massaal weg uit de grote winkelstraten. Vorige week slaakten verschillende winkeliers en handelsfederatie Comeos een noodkreet. Zij willen die maatregel opgeschort zien, of op zijn minst versoepeld. En ze krijgen vermoedelijk gehoor. De medische experts zien geen graten in een ‘winkelbubbel’ van twee personen. En ook binnen de Veiligheidsraad stuit dat voorstel niet meteen op weerstand.

Cultuur- en evenementensector

Dinsdag vond er een overleg plaats tussen Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en een culturele crisiscel. Na afloop kwam er een gezamenlijk persbericht uit de bus. ‘De cultuursector bewijst elke dag opnieuw dat ze in deze coronatijden veilig kan werken’, zei Jambon. Tom Kestens, vertegenwoordiger van die culturele crisiscel, interpreteerde dat signaal positief. Volgens zijn aanvoelen zal Jambon hun concrete voorstel meenemen naar de Veiligheidsraad van donderdag.

De cultuursector wil komaf maken met de absolute aantallen voor aanwezigen op evenementen. Nu mogen er 100 mensen binnen, en 200 mensen buiten aanwezig zijn. ‘Dat is absurd’, zegt Kestens. ‘100 mensen in het gigantische sportpaleis, dat is peanuts.’ Een specifieke berekening voor élk evenement op basis van de capaciteit van een zaal is volgens hem veel logischer. ‘Als we 60 procent van de normale zaalcapaciteit mogen benutten, kunnen veel evenementen al opnieuw doorgaan.’

Of Jambon dat voorstel integraal meeneemt, en of het navolging zal krijgen, is nog onduidelijk. Alleszins zal er een duidelijker perspectief komen voor de cultuur- en evenementensector, daar is iedereen het over eens. Al wil dat zeggen dat de bestaande evenementenmatrix, opgesteld door het kabinet van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), dan in de prullenmand belandt.

Brussel

De stijgende coronacijfers in Brussel staan donderdag ook op de agenda. Niet om dwingende maatregelen op te leggen, daar beslist Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zelf over in samenspraak met zijn adviseurs. Wel om Brussel op te roepen slim om te gaan met de problematische cijfers. De provincie Antwerpen nam ook verregaande maatregelen toen bleek dat zij dé coronahotspot van België waren. Nu die twijfelachtige eer verschuift richting hoofdstad, willen medische experten dezelfde Antwerpse maatregelen in Brussel geïmplementeerd zien.

Scholen

De Veiligheidsraad moet de nieuwe regels voor de heropstart van de scholen nog bekrachtigen. Voor Vlaanderen besliste minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om over te gaan tot een volledige heropening, onder code geel. Daartoe liet hij de draaiboeken, die eind juni al werden opgesteld, nog aanpassen. Verwacht wordt dat er binnen de Veiligheidsraad geen tegenkanting komt tegen die beslissing.