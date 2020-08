Gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft aan zelfde tempo vertragen

Het gemiddeld aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag daalt voor de vierde dag op rij, naar 535 per dag. Voorlopig stijgt het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames wel verder.

Gemiddeld werden er tussen 10 en 16 augustus dagelijks 534;6 (afgerond 535) nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 13 procent tegenover een week eerder. Dat blijkt uit het dasboard van Sciensano.

In diezelfde periode werden er ongeveer 34,9 (afgerond 35) mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 29 procent in vergelijking met een week eerder. Gemiddeld sterven er 10,4 (afgerond 10) mensen per dag. Dat is een stijging van 152 procent.

Het aantal besmettingen daalt over heel het land, behalve in Brussel en de provincie Namen. In Brussel werden er 822 gevallen geregistreerd in die periode, 127 meer dan een week eerder. Namen stijgt met 4 nieuwe gevallen naar 149.