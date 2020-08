Meubelmaker Recor failliet verklaard: ruim 190 jobs gaan verloren

De bekende Hasseltse meubelmaker Recor is woensdag failliet verklaard door de handelsrechtbank. Dat betekent dat meer dan 190 jobs verloren gaan, meldt Het belang van Limburg.

De zoektocht naar een overnemer was een tweetal weken geleden vruchteloos gebleken, waardoor het faillissement onafwendbaar was geworden. De boeken neerleggen was de enige optie die restte.

190 mensen verliezen hun job. Een dertigtal jobs kon eerder al gered worden door de broers Adrien en Charles Corthouts, de kleinzonen van de stichter, die de afdeling zitmeubelen verderzetten.