Het zat er al enkele dagen aan te komen, gisteren om 16.50 uur was het zo ver: de beurswaarde van Apple steeg boven 2.000 miljard dollar, een wereldprimeur.

Niet minder dan 42 jaar had Apple nodig om die eerste kaap op de beurs te halen, die van 1.000 miljard dollar. Dat lukte in augustus 2018, een wereldprimeur voor een privébedrijf. Amper twee jaar later ...