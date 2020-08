Een Belgische alpinist van dertig jaar oud is woensdag om het leven gekomen bij een val in het Mont Blancmassief in Frankrijk. Dat hebben de reddingsdiensten meegedeeld aan het Franse persbureau AFP.

De man had woensdagmorgen rond 8 uur bij de beklimming van de Aiguille de la Bérangère zijn houvast verloren en was naar beneden gestort. Hij kwam bij zijn val in een kloof terecht, zo meldt de reddingsdienst (PGHM) van Chamonix.