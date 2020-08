De Crem over politiegeweld: ‘Bijzonder choquerende beelden, buiten alle verhouding’

‘De beelden staan op het netvlies van iedereen gebrand’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) over het politiegeweld en de dood van een Slovaakse man in een cel van de luchthaven in Charleroi. Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) noemt de beelden ‘choquerend en onbetamelijk’.

De gebeurtenissen dateren van 2018, bewakingsbeelden van het gecontesteerde politieoptreden tonen hoe een politieman minutenlang bovenop de man, Jozef Chovanec, zit en een vrouwelijke agente de Hitlergroet brengt.

DS VIDEO - Reconstructie. Jozef Chovanec (38) overleden na arrestatie in Charleroi. Video: De Standaard

‘De beelden, voor zover ik ze kon zien, zijn onbetamelijk, choquerend en totaal onaangepast’, zegt minister Geens (CD&V) bij VTM Nieuws.

De vrouw van de overleden man, Henrieta Chovancová, diende een klacht in tegen onbekenden bij het parket van Charleroi. Het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec loopt nog, maar zijn weduwe vindt dat het te lang aansleept en dat de rol van de politieagenten niet grondig genoeg onderzocht wordt. Om de zaak ruchtbaarheid te geven, gaf Henrieta Chovancová een interview aan Het Laatste Nieuws.

Vandaag kreeg ook De Standaard de beelden uit de cel in de luchthaven van Charleroi in handen.

‘Het gerecht heeft niet traag gewerkt onder de omstandigheden’, zegt Geens nog in het VTM Nieuws. ‘Er is bijkomend onderzoek gevraagd door de verdediging. Het parket heeft me beloofd dat de onderzoeksrechter zijn verslag zou afleveren. Als er geen vertragingen in de procedure meer komen, zou het proces in 2021 voor de rechter moeten komen.’

Ook zijn collega in de federale regering Pieter De Crem noemt de gebeurtenissen ‘choquerend’. ‘De beelden zijn op het netvlies van iedereen gebrand. Het is buiten alle verhouding. De omstandigheden moeten uitgeklaard worden.’

Waarom de agenten tot op vandaag niet geschorst zijn, kon De Crem niet zeggen. ‘Daarover laat ik de interne politiediensten en de inspectie zijn werk doen.’