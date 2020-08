Ethische commissie FIFA klasseert klacht tegen voorzitter Gianni Infantino

De ethische commissie van de Wereldvoetbalfederatie FIFA heeft besloten om de zaak tegen voorzitter Gianni Infantino te klasseren.

“Nadat we alle documentatie en pertinente bewijsstukken hebben onderzocht, heeft de voorzitter van de onderzoekskamer van de ethische commissie besloten de klacht en het dossier tegen voorzitter Infantino te klasseren, omwille van gebrek aan directe bewijzen waarbij de ethische code van de FIFA zou zijn geschonden”, verduidelijkte de FIFA in zijn persbericht.

Infantino werd geviseerd in een gerechtelijk onderzoek in Zwitserland, waarbij de federale procureur eventueel strafbare elementen zou hebben in het dossier over geheime ontmoetingen en overeenkomsten in 2016 en 2017 tussen de FIFA-voorzitter en de Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber. Lauber voerde toen onderzoek naar het corruptieschandaal bij de FIFA en meer in het bijzonder naar de toewijzing van de WK’s 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar.

De ethische commissie van de FIFA had daarom besloten om een voorbereidend onderzoek te openen over de klachten tegen Infantino. “Op basis van de informatie die beschikbaar is op dit ogenblik, is er geen enkele aanleiding om te denken dat de reglementen van de FIFA zijn geschonden. Er dienen dus ook geen maatregelen te worden genomen, van een voorlopige schorsing is geen sprake”, luidt het voorts.