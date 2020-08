Ziengs Retail (Scapino) trekt zich terug uit strijd om Brantano

De Nederlandse schoenengroep Ziengs Retail (ZiRe) wil niet langer Brantano overnemen. Dat vernam De Standaard. Ziengs geeft aan dat het de kans niet kreeg om zijn zakenplan toe te lichten.

De beslissing van Ziengs Retail is niet alleen een tegenslag voor de vier curatoren maar roept ook vragen op over het verloop van het biedingsproces. De jongste dagen viel er bij verschillende kandidaat-kopers oprispingen te horen.

Partijen die ook zicht hadden op het Nederlandse biedingsproces zegden dat de kwaliteit van de informatie over FNG Nederland een stuk beter was dan wat ze in België te zien kregen. Hoe dan ook heeft de beslissing van Ziengs Retail belangrijke gevolgen. Enkel Deichmann blijft nu over. En dat verzwakt de positie van de curatoren. Ook bij Deichmann liep men de jongste dagen niet gelukkig rond over hoe het proces liep.

Ziengs stuurde dan weer een beknopt persbericht uit. Het was niet onmiddellijk mogelijk om toelichting te bekomen. Ziengs Retail geeft enkel aan dat ze niet doorzetten met hun plannen voor een doorstart van Brantano België. Volgens het bedrijf was er tijdens de onderhandelingen geen ruimte om hun plannen voor een levensvatbaar Brantano uit te werken.

Bij Brantano werken bijna 900 mensen. Er zijn 104 winkels van. Afgelopen week circuleerde dat Ziengs een doorstart op het oog had van maximaal 80 winkels. De plannen van Ziengs gingen wel uit van een in België aangestuurde organisatie die het Brantano van weleer (een schoenenbedrijf voor het gezin) weer op de kaart wilde zetten. Een oud-gediende van Brantano, Stefaan Van Weyenbergh, die 28 jaar voor Brantano had gewerkt, ging het bedrijf leiden.

De winkels van Brantano zijn al dicht sinds eind juli. De koopjesperiode ging volledig aan de FNG-bedrijven voorbij. Het is nu uitkijken hoeveel winkels Deichmann, dat in België Van Haren en Snipes uitbaat, van Brantano wil redden. De afgelopen weken liepen de cijfers erg uiteen. Van Haren en Deichmann reageerden eerder vandaag niet op precieze vragen over hun zakenplan.

Veel werknemers van Brantano hadden gehoopt dat Ziengs de overnemer ging worden in de hoop dat Brantano zijn oud elan die het had toen de stichtersfamilie Brantegem het leidde, ging terugwinnen.