Fernando Gaviria verrast met aanval en wint tweede rit in Ronde van de Limousin

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) heeft de tweede rit in de Ronde van de Limousin gewonnen. De Colombiaan wachtte de sprint niet af en schoof mee met een late uitval. Daarna toonde hij zich de snelste van zijn medevluchters. De Zwitser Joel Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles) finishte als tweede en is de nieuwe leider.

Adrien Guillonnet (St-Michel-Auber 93), Romain Combaud (NIPPO Delko), Laurenz Rex (Bingoal-Wallonie), Sergei Chernetskii (Gazprom-Rusvelo), Jokin Aranburu (Euskaltel) en Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) verzamelden als vroege vlucht van zes maximaal zo’n drie minuten voorsprong op het peloton, maar na zo’n 60 km lieten Chernetskii en Combaud zich uitzakken naar het peloton.

In de lastige finale moest ook Aranburu vooraan lossen en bleven nog drie leiders over. Toen UAE Team Emirates Cofidis een handje kwam toesteken zakte de voorsprong van de vluchters snel en op 14 km kregen we een hergroepering. In de finale wachtte Gaviria de sprint niet af en viel hij aan. Hij kreeg Geoffry Bouchard, Alexis Gougeard en Oliver Le Bac met zich mee. Michael Storer en Alessandro Fedeli maakten ook nog de oversteek, net zoals Joel Suter.

Gaviria counterde gevat een aanval van Bouchard in het slot en versloeg uiteindelijk zijn metgezellen in de sprint. Suter, die bij Bingoal-Wallonie Bruxelles rijdt, is de nieuwe leider.