Philippe Gilbert heeft nog tien dagen om klaar te zijn voor de Tour: “De benen zijn nog niet top”

Philippe Gilbert moest in de slotrit van de Ronde van Wallonië zijn meerdere erkennen in Arnaud Démare. “Als hij in topvorm is, is hij echt moeilijk te verslaan”, aldus de kopman van Lotto-Soudal na afloop. “Ik denk dat vandaag de tweede plaats het hoogst haalbare was.”

LEES OOK. Arnaud Démare houdt Philippe Gilbert van ritzege in Ronde van Wallonië en is eindwinnaar

Démare sprintte naar de zege, wat toch verwonderlijk is na zo’n lastige rit waar amper nog sprinters vooraan zitten. “Hij is echt in goede doen”, aldus Gilbert. “Want vergis u niet, het was echt een zware rit, met 2000 hoogtemeters. Er is stevig gereden onderweg en op het eind was het heel lastig om die Narvaez nog terug te halen. We moesten echt heel rap rijden.”

Gilbert hield het overzicht en liet zich meevoeren naar de finish. “Ik bleef rustig in het wiel in de finale en zette alles op de sprint. Aanvallen aan die snelheid was ook niet meer mogelijk. Natuurlijk, Démare zat daar nog en dus probeerde ik te anticiperen in de bocht, die goed aan te snijden, maar hij had echt nog veel kracht in de benen en komt me gemakkelijk voorbij. Tweede was het hoogst haalbare vandaag.”

Trekt de Waalse Monegask met een goed gevoel naar de Tour? “Ja dat wel, maar het is wel leuker om met een overwinning op zak naar daar te trekken. Nu goed, het is wat het is. De benen zijn nog niet top, maar wel al beter dan de eerste dag. Er resten ook nog tien dagen tot de Tour. Nu is het zaak om goed te herstellen en nog wat goed te trainen.”

In de openingsrit, met start en aankomst in Nice, wacht een kans op geel, indien het niet zou uitdraaien op een massasprint. Gilbert maakt kans. “Klopt, maar nog 50 andere renners zien die rit wel zitten. Dat is een kwart van het peloton. Ja, ik ken het parcours (Gilbert woont in Monaco en traint vaak in en rond Nice, red.). Ik weet wat het is om geel te dragen in de Tour en het zou mooi zijn, maar ik weet ook dat ik lang niet de enige ben die zijn zinnen heeft gezet op die openingsrit.”

LEES OOK. Greg Van Avermaet strandt op tweede plaats in Wallonië: “Ik had beter alles op de sprint gezet”