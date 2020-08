De Poolse steden die geen subsidies krijgen van de Europese Unie (EU) wegens discriminatie zullen financiële hulp krijgen van de federale overheid. Dat heeft de Poolse minister van Justitie, Zbigniew Ziobro, aangekondigd. Hij noemt de Europese maatregel ‘illegaal en onrechtmatig’.

In juli weigerde de Europese Unie financiële steun aan zes Poolse steden die zich tot ‘lgbtq-vrije zones’ (dus zonder holebi-, transgender of queer personen) hebben uitgeroepen. De Poolse regering gaat die Europese maatregel nu compenseren door de steden zelf financieel te ondersteunen. Ziobro, partijleider van de rechts-conservatieve partij Solidarna Polska, zei dat de stad Tuchów 57.000 euro zal krijgen. Dat is bijna drie keer zoveel als de stad zou krijgen van Europa.

De steden hadden Europese subsidies aangevraagd in het kader van een programma dat lokale gemeenschappen met elkaar verbindt. De Europese uitsluiting is eerder een symbolische straf aangezien de bedragen binnen het programma aan de bescheiden kant zijn. De steun varieert van 5.000 tot 25.000 euro. De Europese commissaris voor gelijkheid Helena Dalli verduidelijkte op Twitter dat die financiële steun alleen kan worden toegekend aan lidstaten die ‘de waarden en grondrechten van de EU eerbiedigen’. Lidstaten die dergelijke zones toelaten doen dit niet, aldus Dalli.

Meest homofobe land van Europa

De reactie van Ziobro om de steden zelf financieel te ondersteunen is de zoveelste stap die de federale overheid neemt tegen de zogenaamde ‘lgbtq-ideologie’. Vorige maand liet het land nog kennen dat ze uit de Istanbul-conventie (ter preventie van geweld tegen vrouwen) wil stappen omdat het de ‘homo-ideologie’ zou rechtvaardigen. De Poolse president, Andrzej Duda, verkondigde tijdens zijn herverkiezingscampagne dan weer dat die ideologie erger is dan het communisme. Polen is dan ook het slechtst presterende land in de EU op het vlak van lgbtq-rechten volgens de Rainbow Europe ranking.

De introductie van de lgbtq-vrije zones begon als reactie op de liberale burgemeester van Warschau, Rafal Trzaskowski, die vorig jaar een handvest ondertekende om de lgbtq-gemeenschap te steunen. Conservatieve organisaties en de partij van president Duda, Recht en Rechtvaardigheid (PiS), zeiden dat het handvest ervoor zou zorgen dat de lgbtq-ideologie zich zou verspreiden in de scholen en het kinderen zou ‘seksualiseren’.

Verschillende Poolse steden reageerden door anti-lgbtq-posities in te nemen, waaronder het invoeren van zones die zichzelf ‘vrij van lgbtq-ideologie’ verklaren. In die zones zijn gelijkheidsmarsen, zoals de gay pride parade, verboden. Zo verzetten ze zich ook tegen het bespreekbaar maken van lgbtq-kwesties op school. De lgbtq-vrije zones nemen al een derde van het Poolse grondgebied in beslag.

Ziobro claimt dat de lokale autoriteiten binnen de lgbtq-vrije zones niemand discrimineren, maar eerder de traditionele gezinswaarden willen beschermen. Hij noemt de Europese beslissing dan ook ‘illegaal en onrechtmatig’.

Op maandag schreef een groep mensen – waaronder schrijfster Margaret Atwood en Belgische choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui – nog een brief naar de Europese Commissie met de oproep om ‘onmiddellijk stappen te ondernemen om de Europese kernwaarden (gelijkheid, geen discriminatie, respect voor minderheden) te verdedigen, die in Polen op flagrante wijze worden geschonden’.