Antwerpse coronamaatregelen ongewijzigd, cijfers evolueren ‘gunstig’

Gouverneur Cathy Berx heeft een stand van zaken gegeven over de epidemiologische situatie in Antwerpen. Een nieuwe versoepeling is nog niet voor vandaag.

‘De bestaande maatregelen blijven aangehouden tot het einde van de maand en moeten uiteindelijk, als de cijfers blijven dalen, samenvallen met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad’, zei ze. ‘Mensen vragen stabiliteit en niet steeds wijzigende regels.’

Ze benadrukte wel dat de cijfers in de provincie ‘heel gunstig’ evolueren. ‘De daling van het aantal besmettingen in België is grotendeels te danken aan de provincie Antwerpen, waar er afgelopen week (9 tot 15 augustus) gemiddeld 50 besmettingen op 100.000 inwoners waren, wat in lange tijd niet zo laag is geweest. In de stad Antwerpen zijn er nog steeds te veel besmettingen, met name 111 op 100.000 inwoners, maar ook hier zien we een daling en dat in alle districten.’

Het reproductiegetal in Antwerpen is gedaald tot 0,73. Ook dat is goed nieuws, zei Cathy Berx. ‘We moeten zo diep mogelijk zakken. Dat toont aan dat inspanningen lonen. Als we de inspanningen aanhouden, zal de epidemie uitdoven, maar we moeten de inspanningen blijven aanhouden, want de cijfers moeten nog blijven zakken.’

Naleving

Volgens Berx worden de maatregelen in het algemeen goed nageleefd. De afgelopen dagen zijn volgens Berx 30 pv’s opgesteld voor het niet bij hebben of niet dragen van het mondneusmasker. Op de registratieplicht in de horeca waren enkele overtredingen. Ook waren er schendingen van het samenscholingsverbod, zoals een feestje met 25 mensen, en negen inbreuken tegen het naleven van de nachtklok. Berx had het ook over een zorgwekkende toename van het aantal spuwincidenten.

Versoepelingen

Vorige week kondigde de provinciegouverneur nog een aantal versoepelingen aan. Zo werd de avondklok een nachtklok. Cafés mochten weer openblijven tot 1 uur en tafels van vier werden weer tafels van tien. Professionele ­publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol geldt, werden weer mogelijk, met een beperkt aantal bezoekers.