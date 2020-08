Dinsdag werd een duizendtal koeien door de heuvels van de Klausenpas in Zwitserland geleid tijdens de ‘Bodenfahrt’. Het is een gebeurtenis waarbij boeren hun vee verplaatsen van hogere weilanden terug naar de lagere Alpen. Een koe had een lichte verwonding opgelopen en werd per helikopter getransporteerd naar een lager gebied.