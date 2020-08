Amper een op drie Vlamingen is nog gemotiveerd om de coronaregels te volgen

Twee derde van de Vlamingen mist de motivatie om de coronaregels te volgen. Slechts 35 procent staat nog volledig achter de huidige maatregelen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de UGent, waarover VRTNWS bericht. Er is sprake van een ‘moet-ivatie’, aldus Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie aan de UGent.

Volgens Vansteenkiste moet de overheid nu in actie schieten. ‘Het is belangrijk dat de bevolking perspectief krijgt en dat de overheid concreet aangeeft waar we naartoe willen. Dat kan door te zeggen dat we bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames zien dalen naar pakweg 50 per dag. Dan hebben we een doel voor ogen. Waar willen we staan binnen twee weken, vier weken, een maand? Dat helpt de bevolking om duurzaam gemotiveerd te blijven’, legde hij woensdagochtend uit op Radio 1.

‘Meer en meer mensen voelen aan dat het een verplichting wordt, om kritiek van anderen of een boete te vermijden. Ze zien het als het een “moet-ivatie”, een karwei. Hoe moeilijker het wordt, hoe sneller mensen gaan toegeven aan een verleiding. Ze worden bijvoorbeeld uitgenodigd op een barbecue en ze gaan daarop in, want het kost hen al zoveel energie.’

Nog volgens het onderzoek houdt slechts 45 procent zich aan de bubbel van vijf. ‘Hoe groter de demotivatie, hoe sneller we opgeven’, gaf Vansteenkiste aan. ‘Jongvolwassenen zijn minder gemotiveerd dan oudere generaties, zoals in het begin van de lockdown. De dalende trend zet zich wel voort bij de verschillende leeftijdscategorieën.’