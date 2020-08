De stijlgeheimen van Élise Viste: ‘Leggings zijn alleen toegelaten in de gym’

De Brusselse Élise Viste ontwerpt met haar label Maison Élise naar eigen zeggen unieke, handgemaakte topjes voor stijlvolle vrouwen. Deze week onthult ze een collectie blazers in samenwerking met Jill Antwerp, een duurzaam merk waar Viste bewondering voor heeft. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een hemelsblauwe trenchcoat, van een ongekend merk, dat ik kocht in de tweedehandswinkel Think Twice. Ze hebben er de meest onwaarschijnlijke kledij aan belachelijk ...