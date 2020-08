Boete tot 4.000 euro voor terugkeerders uit rode zone die zich niet laten testen

Terugkeerders die zich ondanks de verplichting niet laten testen, kunnen straks niet alleen een telefoontje verwachten, maar mogelijk ook een boete of een celstraf.

Wie vanuit het buitenland terugkeert uit een zogenaamde rode zone, zoals een aantal provincies in Spanje, moet zich verplicht laten testen en moet ook in quarantaine. De regeringen rekenden daarbij op de burgerzin van de terugkeerders om dat ook daadwerkelijk te doen, maar uit de cijfers blijkt dat toch wat tegen te vallen. Zo laat amper de helft van de terugkeerders uit een rode zone zich testen, zei federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) gisteren in de Kamer.

Na de invoering van het verplicht in te vullen identificatieformulier voor terugkeerders, kon de overheid dat ook grondig monitoren. Die cijfers laten grote regionale verschillen zien. Zo liet 60 procent van Vlaamse terug­keerders zich testen, terwijl dat in Wallonië maar 46 procent was en in Brussel amper 37 procent.

De overheid rekende in de eerste plaats nog altijd op de burgerzin van de terugkeerders, maar het Interfederaal Comité Tracing en Testing schiet toch in actie. Zo is het de bedoeling om terugkeerders uit een rode zone die zich niet lieten testen, in het vervolg binnen de 48 uur te contacteren om hen aan te manen dat toch te doen. Verder is er nu ook een akkoord met de regio’s om voor de terugkeerders uit de rode zone hetzelfde principe in te voeren als eerder voor hoogrisicocontacten van besmette patiënten. Dat meldt VRTNWS.

Wie uit een rode zone terugkeert en zich niet laat testen, kan met andere woorden geldboetes van 208 tot 4.000 euro opgelegd krijgen, en zelfs celstraffen van 8 dagen tot een halfjaar.

De volledige lijst met reisadviezen is te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.