Het Nationaal Crisiscentrum ziet signalen van een gunstige evolutie in Brussel. ‘We hopen dat deze signalen effectief de voorbode zijn van een verdere gunstige evolutie.’ Viroloog Steven Van Gucht hoopt ook dat de cijfers sneller zullen dalen voor de heropening van de scholen.

Er waren, van 9 tot en met 15 augustus, per dag gemiddeld 528 besmettingen, een daling met 15 procent in vergelijking met de week daarvoor.

‘Het is de derde dag op rij dat we een daling vaststellen, dat bevestigt dat we op nationaal niveau in een gunstige trend zijn terechtgekomen’, zei viroloog Steven Van Gucht. ‘Als we blijven dalen met vijftien procent, dan zitten we begin september, als de scholen opengaan, met gemiddeld zo’n 350 besmettingen per dag. Dat blijft een hoog aantal besmettingen. Mocht de daling versnellen, bijvoorbeeld met 50 procent, dan zitten we begin september met 100 besmettingen per dag. Dat zou gunstiger zijn met het licht op de heropening van de scholen.’

Brussel

In Antwerpen blijft de situatie positief evolueren. In het Brussels Gewest blijft het aantal besmettingen stijgen met 118 nieuwe gevallen per dag. ‘Maar er zijn signalen dat deze toename mogelijk aan het aftoppen is, het is mogelijk dat we aan het begin zitten van een voorzichtige daling.’

In de andere provincies dalen de cijfers, behalve in Vlaams-Brabant. Daar stijgen de weekgemiddeldes nog licht.

‘Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week licht gedaald’, zei Van Gucht. ‘Twee weken geleden waren er gemiddeld 33 nieuwe opnames per dag, de afgelopen week waren dat er dertig. We hopen dat die trend zich voortzet.’

De afgelopen week zijn elke dag meer dan tien mensen overleden met covid-19. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de week ervoor. ‘De komende dagen zullen duidelijk maken of ook de sterftecijfers weer zullen dalen. En of dat die toename een tijdelijke piek was gelinkt aan de hittegolf.’

Wie wordt in ziekenhuis opgenomen?

Wie wordt bij de tweede golf in het ziekenhuis opgenomen? De cijfers zijn nog wel niet volledig, benadrukte Van Gucht. En ook bij de tweede golf zijn tot nu toe veel minder mensen in het ziekenhuis opgenomen.

‘Het aandeel mannen en vrouwen is ongeveer gelijk, dat was ook zo bij de start van de epidemie’, zei Van Gucht. ‘Het valt wel op dat de gehospitaliseerd patiënten wat jonger zijn dan tijdens de eerste golf. Toen was de doorsneepatiënt gemiddeld 71 jaar oud, in juni en juli is de gemiddelde leeftijd wat lager, namelijk 64 jaar. Het aantal patiënten uit woonzorgcentra ligt op dit moment lager dan tijdens die eerste golf. Toen was dat 16 procent, in de huidige periode is dat 13 procent. Dat betekent dat de meeste woonzorgcentra erin slagen om het virus nog buiten de deur te houden.’

Toch zijn enkele nieuwe uitbraken gerapporteerd in de woonzorgcentra. ‘We moeten er alles aan doen om een uitbreiding te vermijden. Wees voorzichtig als u uw grootouders bezoekt in een woonzorgcentrum. Was uw handen, draag een mondmasker en blijft thuis als u symptomen vertoont.’

Het merendeel van de gehospitaliseerde patiënten - twee derde - heeft ook nog altijd een onderliggende aandoening. Maar een deel van die mensen werd voor een andere reden dan covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, en testten daar positief.

Sporten

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, bracht de maatregelen die voor sporten gelden in herinnering. ‘Georganiseerd sporten in groepsverband is mogelijk onder de volgende voorwaarden: maximaal 50 personen, steeds in aanwezigheid van trainer, toezichter of begeleider en met respect voor de uitgewerkte en goedgekeurde protocollen per sport.’

Een overzicht staat op de website van Sport Vlaanderen of op de website van de sportfederaties. Ook de sportcompetities kunnen onder strikte voorwaarden doorgaan.

Stevens riep sportbeoefenaars op om hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Een aantal gewoontes binnen de sport zullen we moeten aanpassen, zoals het delen van drankflessen, handdoeken, het geven van high fives.’

Is de sociale bubbel nog nodig?

Ja, antwoordde viroloog Steven Van Gucht. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het beperken van het aantal mensen met wie u dicht contact heeft, een van de allerbelangrijkste preventiemaatregelen is. We weten dat het virus bij voorkeur spreidt met deze dichte sociale interacties binnen families, onder vrienden. Het beperken van die dichte contacten hebben we vertaald naar die eenvoudige regel van de bubbel van vijf. Het blijft een cruciaal concept en dat is echt een principe dat we ook in de komende maanden en weken moeten respecteren.’

Andere ziektes

Van Gucht verwacht dat de coronamaatregelen een impact zullen hebben op andere respiratoire ziektes. ‘Dat is in het buitenland ook vastgesteld.’

‘De griep heeft een r-waarde die wat lager ligt dan het coronavirus, voor de rest verspreiden die virussen zich op een gelijkaardige manier. Er is wel een verschil, bij het griepvirus zijn kinderen vaak de motor van de epidemie. De scholen gaan open, dus ik verwacht niet dat er geen griep zal zijn. Misschien wel minder intens.’