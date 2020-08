Nieuwe daling van aantal besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames blijven stijgen

Het aantal besmettingen met het coronavirus zet ook in het Sciensano-rapport van woensdag de dalende trend verder. Er waren, van 9 tot en met 15 augustus, per dag gemiddeld 527,7 besmettingen.

Dat is voor de derde dag op rij een daling op weekbasis, nu met 15 procent in vergelijking met de week daarvoor. Tegelijkertijd kent het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens opnieuw een stijging. Voor het aantal overlijdens gaat het om meer dan een verdubbeling, naar gemiddeld net geen 10 per dag (+ 130 procent).

Wat betreft de ziekenhuisopnames is er een stijging met 23 procent. Ons land komt nu uit op gemiddeld 33,7 ziekenhuisopnames per dag.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames stijgt, werden er maandag ook 45 ziekenhuisontslagen geregistreerd (+ 36) waardoor het aantal covid-patiënten die in het ziekenhuis liggen lager ligt dan een dag eerder. De gegevens voor dinsdag zijn nog niet gekend. Maandag lagen er 335 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, 4 minder dan zondag. Van hen liggen er 89 op intensive care (-2), van wie er 48 (-3) beademd worden.

In ons land stierven 9.959 mensen ten gevolge van covid-19. In totaal zijn er 78.897 besmettingen geregistreerd, of 363 meer dan een dag eerder.

Het dashboard van Sciensano wordt elke dag tot 9 uur bijgewerkt. Bovenstaande cijfers kunnen dus nog veranderen.