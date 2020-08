Toscane kandidaat om WK te organiseren (op geplande datum én voor alle categorieën)

De organisatoren van de Coppa Sabatini en de Ronde van Toscane zijn bereid om het WK (van 20 t/m 27 september) over te nemen van het Zwitserse Aigle-Martiny.

Het WK wielrennen, voorzien van 20 tot 27 september, kan niet doorgaan zoals gepland in Aigle-Martigny, omdat Zwitserland geen evenementen toelaat wegens het coronavirus. De UCI wil toch een WK organiseren op de geplande datum en zoekt een locatie, evenwaardig aan Martigny. Zij krijgen nu hulp vanuit Italië, want de organisatoren van de Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini hebben officieel laten weten dat zij zich beschikbaar stellen en dat voor alle wedstrijden in alle categorieën.

De wedstrijden zouden kunnen plaatsvinden in de buurt van het Toscaanse Valdera. De stad Pontedera is de uitvalsbasis van de Ronde van Toscane op 16 september, Peccioli van de Coppa Sabatini een dag later.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.