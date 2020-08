Voorzitter FC Barcelona: ‘Als alles goed gaat, wordt Ronald Koeman onze nieuwe trainer’

Ronald Koeman is in Barcelona aangekomen, en het ziet ernaar uit dat het niet lang zal duren vooraleer hij zijn krabbel zet onder een contract bij de ‘Blaugrana’. Dat heeft ook de voorzitter van Barça nu bevestigd.

‘Als alles goed gaat, wordt Koeman onze nieuwe trainer’, verklaarde Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu dinsdagavond op het Twitter-kanaal van de club. Koeman arriveerde dinsdagnamiddag met het vliegtuig in Catalonië. Woensdag zou hij officieel voorgesteld worden.

‘Hij moet een nieuw project beginnen met het team’, verklaarde Bartomeu nog. ‘We vertrouwen op hem, omdat we hem goed kennen, als speler en als trainer.’

Koeman is tot nader order nog bondscoach van Nederland, maar volgens Nederlandse media zou in zijn contract bij Oranje een clausule staan dat hij na een Europese eindronde mag overstappen naar zijn geliefde club. Die situatie is nu onduidelijk omwille van het geschrapte EK deze (en volgende?) zomer. De KNVB zou een afkoopsom ontvangen voor het afkopen van het contract met Koeman, dat nog liep tot en met het WK van 2022.

De Nederlander, die van 1989 tot 1995 voor Barcelona speelde, zou Alfred Schreuder meenemen als assistent naar Camp Nou.

Barcelona werd vrijdagavond door Bayern München met 8-2 vernederd in de kwartfinales van de Champions League, waarna het duidelijk was dat het verhaal van trainer Quique Setién in Camp Nou uit was. De Spanjaard was pas in januari Ernesto Valverde opgevolgd. Eerder moest hij met Barça ook al de Spaanse titel aan Real Madrid laten.