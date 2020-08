Poging tot staatsgreep in Mali: president opgepakt door opstandige militairen

De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta en zijn eerste minister Boubou Cissé zijn dinsdag aan het eind van de namiddag ‘gearresteerd’ door opstandige militairen. Ze zijn overgebracht naar een legerkamp in de rand van de hoofdstad Bamako.

Volgens een woordvoerder van de regering zijn de twee aan het eind van de middag in de woning van president Keïta opgepakt. Van daaruit zijn ze overgebracht naar het militair kamp.

‘We kunnen u zeggen dat de president en de premier onder onze controle zijn. We hebben hen bij hem (bij het staatshoofd) gearresteerd’, zei een betrokken militair, die anoniem wou blijven. ‘IBK (president Keïta) en zijn eerste minister zijn in een gepantserd voertuig op weg naar Kati’, het legerkamp in de periferie van Bamako waar de muiterij ‘s morgens begon, zei een andere militaire bron in het kamp van de muiters.

Verzet buurlanden

De landen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) hebben de Malinese militairen opgeroepen ‘onverwijld naar hun kazernes terug te keren’. De unie van de landen uit de regio ‘verzet zich met klem tegen elke ongrondwettelijke politieke verandering’. In een mededeling voegt ze eraan toe dat ze ‘in elk geval de poging die aan de gang is, krachtig veroordeelt en alle nodige maatregelen en acties zal ondernemen om de grondwettelijke orde te herstellen’.

Ook de Europese Unie veroordeelt de poging tot staatsgreep. ‘Dit mag in geen geval een antwoord zijn op de diepe sociopolitieke crisis die Mali sinds verscheidene maanden treft’, zegt Josep Borrell in een communiqué dat door zijn diensten is verspreid.

Veiligheidsraad

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties toont zich ondertussen erg bezorgd over de situatie. Voor woensdagmorgen is er een spoedzitting over Mali vastgelegd.

Protest

In Mali heerst al maanden ontevredenheid over het optreden van president Keïta. Deze zomer escaleerden de protesten in de hoofdstad Bamako. Aanleiding waren de verkiezingen van maart: in juli werd besloten een deel van de uitslag terug te draaien, waardoor de regering zetels bijwon.