Eerste positief geval in Flushing Meadows (maar geen tennisser)

In Flushing Meadows, New York, waar eerst uitzonderlijk het tennistoernooi van Cincinnati wordt afgewerkt en vervolgens het US Open, is een eerste positief coronageval opgedoken. Het gaat niet om een speler, zo liet de Amerikaanse tennisfederatie weten.

De persoon die positief heeft getest op het coronavirus, “zonder symptomen” overigens, is iemand die deel uitmaakt van de grote tennisbubbel die zich momenteel in en rond het Billie Jean King-centrum in New York bevindt. Het gaat meteen ook om het enige positieve testresultaat op de 1.400 testen die de afgelopen vijf dagen zijn afgenomen in Flushing Meadows. “Conform de voorschriften moet de besmette persoon minstens tien dagen in quarantaine”, aldus USTA. Er is ook een contactonderzoek opgestart om te kijken of er mensen die in contact kwamen met de besmette persoon eveneens in afzondering moeten.

Het toernooi van Cincinnati, dat door de omstandigheden naar New York verhuisde, begint zaterdag. Het US Open gaat op 31 augustus van start. Verschillende grote namen gaven uit veiligheidsoverwegingen al forfait voor het US Open. Het gaat onder meer om titelverdediger Rafael Nadal bij de mannen en de nummers een en twee van de wereld Ashleigh Barty en Simona Halep bij de vrouwen, net als titelverdedigster Bianca Andreescu. De Belgische grote namen als David Goffin, Elise Mertens en Kim Clijsters nemen wel deel.

De organisatie van het US open liet ondertussen weten dat het spelers gaat helpen om bij hun terugkeer naar Europa een quarantaine te vermijden door ze extra te testen.