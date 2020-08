Kustgemeenten denken na over afzwakken mondmaskerplicht

Met het einde van de zomervakantie in zicht, wil een aantal kustgemeenten de mondmaskerplicht afbouwen. Met de start van het nieuwe schooljaar heeft het geen zin meer om de plicht overal te handhaven, klinkt het. De nationale en provinciale regels blijven wel van kracht.

In De Panne, Koksijde en Nieuwpoort is het dragen van een mondmasker vanaf september enkel verplicht op drukke plaatsen. Dat beslisten de burgemeesters van Koksijde, Marc Vanden Bussche (Open VLD), Nieuwpoort, Geert Vanden Broucke (CD&V) en De Panne, Bram Degrieck (Het plan B). Zij vormen samen de politiezone Westkust. Voorheen was in die gemeenten het dragen van een masker overal verplicht.

Concreet houdt de regel in dat een mondmasker verplicht is op plaatsen waar je de afstand van 1,5 meter niet kan garanderen. Op de dijk, in winkelstraten, in horecazaken en op het openbaar vervoer blijft een mondmasker sowieso verplicht omwille van federale en provinciale regels. Een lijst van andere ‘drukke’ plaatsen wordt later meegedeeld.

‘Hiermee willen we onze eigen inwoners, tweedeverblijvers en toeristen een duidelijk toekomstperspectief bieden. Op 1 september gaan de scholen weer van start en zwaaien we de zomervakantie uit, een moment waarop het dus weer wat kalmer wordt aan de Westkust. Het heeft dan geen zin meer om het dragen van een mondmasker overal te blijven verplichten’, zegt burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche.

Ook in De Haan, Wenduine en Bredene willen de burgemeesters de mondmaskerplicht versoepelen. ‘We gaan richting het einde van de zomer en het wordt een pak rustiger aan zee. Daarom zou het niet meer nodig zijn om overal een mondmasker te dragen’, zegt burgemeester van De Haan, Wilfried Vandaele (N-VA). De gemeenten overleggen nog wanneer de versoepeling precies wordt doorgevoerd.

Knokke-Heist, Blankenberge en Oostende zijn voorlopig echter niet van plan een versoepeling door te voeren. ‘Ook in september kan het nog druk zijn aan zee. We hopen dan ook op een mooie nazomer die op een veilige manier kan verlopen’, zegt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA).

Volgens burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens zorgt een versoepeling voor te veel verwarring. ‘Nu is het voor iedereen duidelijk dat je overal een mondmasker moet dragen maar als we bepaalde zones moeten aanduiden zullen mensen in de war zijn.’

In Middelkerke geldt enkel de verplichting op de Zeedijk en op avondmarkten. Wel wordt het dragen van een mondmasker aangeraden in de winkelstraten.