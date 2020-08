FC Barcelona-doelman Ter Stegen staat ruim twee maanden aan de kant na knieoperatie

De doelman van FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, is dinsdag met succes geopereerd aan de patellapees in zijn rechterknie. De 28-jarige Duitser is twee en een halve maand buiten strijd. Dat meldt Barça. Ter Stegen sukkelde het voorbije seizoen met knieproblemen.

De Duitse international mist de start van het nieuwe La Liga-seizoen, voorzien op 12 september. Afgelopen seizoen stond hij 46 wedstrijden tussen de palen. In 2014 ruilde hij Borussia Mönchengladbach voor de Catalaanse club.

De onfortuinlijke Ter Stegen slikte vrijdag acht doelpunten in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (2-8). Na afloop van de wedstrijd verontschuldigde hij zich bij de Barcelona-fans.

Foto: picture alliance / Carmen Jasper

Diego Benaglio zet punt achter carrière

De Zwitserse doelman Diego Benaglio zet op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière, zo maakte hij dinsdag zelf bekend.

“Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen”, liet Benaglio weten.

De voormalige Zwitserse international kende zijn beste periode bij Wolfsburg, waar hij begin 2008 terechtkwam. Een jaar later wonnen ze verrassend de titel in Duitsland, in 2015 volgde de DFB Pokal. Gaandeweg verloor hij er wel de concurrentiestrijd met onze landgenoot Koen Casteels, die nu al enkele jaren de onbetwiste nummer een tussen de palen is en al werd uitgeroepen tot doelman van het jaar in de Bundesliga. In 2017 verliet Benaglio dan ook Wolfsburg voor AS Monaco, waar zijn contract begin deze zomer afliep.