Kapitein van lekkend vrachtschip opgepakt op Mauritius

De kapitein van het Japanse schip dat verantwoordelijk is voor het olielek dat de zee vervuilt voor de kust van het eiland Mauritius, is dinsdag gearresteerd.

‘De kapitein en zijn adjunct zijn vandaag opgepakt’, meldt de lokale politie. ‘Ze zijn aan het gerecht overgedragen op basis van een voorlopige akte van beschuldiging. Het onderzoek loopt verder en morgen zullen andere leden van de bemanning worden ondervraagd’, zo zei de woordvoerder van de politie Shiva Coothen.

De kapitein, afkomstig van India en zijn adjunct, afkomstig van Si Lanka, zijn al verschillende keren verhoord en verschijnen op 25 augustus voor de rechtbank. Het Japanse vrachtschip MV Wakashio was op 25 juli lekgeslagen ter hoogte van Pointe d’Esny, ten zuidoosten van Mauritius, met zo’n 4.000 ton brandstof boord.

Tussen de 800 en 1.000 ton olie zijn in zee gelopen, op plekken die beschermd worden omdat ze zich in waardevolle en bedreigde ecosystemen bevinden. Hulpdiensten streden tegen de klok om zo veel mogelijk olie over te pompen, maar uiteindelijk is het schip zondag in tweeën gebroken.