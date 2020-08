Meevaller(tje) voor Remco Evenepoel: geen operatie nodig aan zijn gebroken bekken

Remco Evenepoel is sinds gisteren in ons land, waar hij verdere verzorging krijgt na zijn val in het ravijn tijdens de Ronde van Lombardije. Het ziekenhuis in Herentals kwam wel met een lichtpuntje voor zijn lange revalidatie: de jonge renner van Deceuninck - Quick-Step moet geen operatie ondergaan aan zijn bekken.

LEES OOK. Vijf vragen en antwoorden over de bekkenbreuk van Evenepoel: “Voor een voetballer gevaarlijker dan voor een renner”

De ploeg kwam zelf met het goede nieuws naar buiten: “Verdere onderzoeken in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Herentals brachten geen nieuwe elementen aan het licht. Zoals eerder voorspeld, zullen de breuken in het bekken van Remco geen operatieve behandeling krijgen. Remco zal in de komende weken zoveel mogelijk moeten rusten om de breuken te laten genezen.”