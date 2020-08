Druivenkoers weert publiek aan start en finish én op de hellingen

Tijdens de Druivenkoers in Overijse op zaterdag 29 augustus zal zo weinig mogelijk publiek worden toegelaten. Naar analogie met andere wedstrijden zijn er geen wielerfans welkom aan start- en finishzone. Ook op de hellingen willen de organisatoren en burgemeester Inge Lenseclaes geen toeschouwers toelaten. Wie op andere plaatsen langs het parcours postvat, moet een mondmasker dragen.

“Ook in Overijse krijgen de renners de kans een stukje van hun wielerseizoen goed te maken”, zegt Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse. “Dat kan alleen als de supporters de strikte maatregelen opvolgen. Blijf thuis en volg zo de koers. Als je langs het parcours woont, kan je zeker supporteren, maar dit jaar met mondmasker en voldoende afstand. De Druivenkoers wordt in 2020 geen volksfeest zoals andere jaren, maar een spektakel via livestream.”

De renners doen tijdens de Druivenkoers onder andere de beklimming aan van de Brusselsesteenweg, Holstheide, Smeysberg, Bollestraat en de Schavei.

Vorig jaar ging de zege in de Druivenkoers naar de Nederlander Arvid de Klein.