Eindelijk weer vreugde bij Deceuninck - Quick-Step: Sam Bennett snelste in Ronde van Wallonië

Sam Bennett (27) won in de spurt de derde rit in de Ronde van Wallonië, van Montzen naar Visé. De Ier van Deceuninck - Quick-Step spurtte sneller dan de Fransman Arnaud Démare, die de leiderstrui overneemt van Caleb Ewan, en John Degenkolb. Morgen wordt de slotrit betwist.

Vijf renners kozen al snel voor de aanval: de Duitser Marcel Sieberg (Bahrain-McLaren), de Pool Michal Golas (Ineos), de Spanjaard Carlos Blanco (Burgos) en de Belgen Michael van Staeyen (Tarteletto) en Andreas Goeman (Telenet Baloise).

Op 60 kilometer van de finish bleven er nog twee over: Golas en Blanco. Het peloton zat op minder dan een minuut en Milan Menten (Sport Vlaanderen) en Toon Aerts (Telenet-Baloise) maakten de sprong, Op 40 km van de finish, nog voor de eerste van twee plaatselijke ronden met telkens de beklimming van de Côte de Cheratte, was de hergroepering een feit. Vooral door het werk van Groupama-FDJ. Daarna voerde CCC de forcing, daarna gevolgd Lotto-Soudal en de Deceuninck-Quick-Step. Nog zo’n veertig renners bleven vooraan over. Het sein voor de Fransman Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) om op 10 km van de finish op de Côte de Cheratte door te zetten. Zonder succes, waarna Greg van Avermaet het probeerde. De kopman van CCC kreeg Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert en de eindwinnaar van vorig jaar), Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick-Step) en de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez (Ineos) mee. Ze bouwden een voorsprong van vijftien seconden uit. Groupama-FDJ en Lotto-Soudal, onder aanvoering van Philippe Gilbert, haalde het viertal terug. In de spurt stond geen maat op de Ier Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step). Hij klopte on het toeziend oog van Eddy Merckx de Fransman Arnaud Démare en de Duitser John Degenkolb. Meteen zijn vierde zege van het seizoen en nummer 23 voor het team van Patrick Lefevere.

Revanche na offday

“Dit had ik nodig na gisteren”, reageerde Bennett. Die Ier moest in de tweede rit verrassend lossen. “Ik weet niet wat er scheelde, een slechte dag wellicht. Ik wist dat de vorm niet weg was, dus is het goed dat ik orde op zaken heb gezet vandaag. Dit is ook een opsteker voor het team, na de ellende met Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel. Dit doet deugd.”

Bennett viert met Morkov. Foto: BELGA

Arnaud Démare was ontgoocheld met de tweede plaats maar de sprinter van Groupama-FDJ neemt wel de gele leiderstrui over van Caleb Ewan, voor wie het in de finale te snel ging. “Ik was verrast dat Bennett er nog bij was, maar hij was duidelijk de snelste. Ik ben nu wel leider, maar ik vrees dat het morgen te lastig wordt voor mij. Alhoewel, ik ben goed bezig. Waarom ik dan niet naar de Tour ga? het is duidelijk: er wordt de kaart getrokken van Thibaut Pinot voor het klassement. Ik ga op ritzeges jagen in de Giro.”

Morgen wordt de laatste rit betwist, van Blegny naar Erezée (199,6 km), met beklimmingen van de Côte de Ninane, de Côte d’Harzé, de Côte d’Achouffe, de Mur Saint Roch en de Côte de Nisramont. In Erezée wordt twee keer een plaatselijke omloop van 30 km betwist, met telkens de Côte de Beffe . De aankomstzone gaat flink omhoog en is op maat van punchers.