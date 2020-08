Kamala Harris kiest toepasselijke codenaam

Kamala Harris, de running mate van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, heeft naar verluidt haar codenaam gekozen: Pioneer.

Sinds ze vorige week als running mate is voorgesteld, staat Kamala Harris onder bescherming van de Secret Service. Dat betekent dat ze ook een codenaam nodig had. Uit een lijst koos ze voor Pioneer. Dat meldt CNN op basis van een anonieme veiligheidsagent.

Het is een toepasselijke codenaam: Harris is de eerste vrouw van gemengde afkomst die op een presidentieel ticket belandt. Als ze in november zou verkozen geraken, dan wordt ze de eerste vrouwelijke vicepresident in de Amerikaanse geschiedenis.

Renegade en Mogul

Joe Biden gebruikt nog altijd de codenaam die hij tijdens zijn vicepresidentschap onder president Barack Obama had: Celtic. Familieleden van de personen die beschermd worden, kunnen een naam kiezen die met dezelfde letter begint. Jill Biden is bijvoorbeeld Capri.

Obama’s codenaam was Renegade, terwijl zijn vrouw Michelle voor Renaissance is gegaan.

Als vastgoedmagnaat heeft ook Donald Trump - met Mogul - een toepasselijke naam. First lady en voormalig model Melania Trump is Muse. De codenaam van vicepresident Mike Pence luidt Hoosier en die van zijn vrouw Karen Pence is Hummingbird.

Personen die door de Secret Service beschermd worden, kiezen hun codenaam uit een lijst die wordt goedgekeurd door het White House Communications Agency. Vaak worden namen gekozen die bij hun persoonlijkheid passen. John F. Kennedy was bijvoorbeeld Lancer (een verwijzing naar Camelot) en Ronald Reagan Rawhide (als acteur speelde hij in westerns).

Geen geheim

Waarom zijn codenamen nodig als iedereen ze kent? Voornamelijk omdat ze kort en duidelijk zijn. Ongetwijfeld speelt ook traditie een rol. De codenamen stammen uit een tijd toen gevoelige elektronische communicatie nog niet standaard gecodeerd was.