Een docureeks over koning Filip, de Planckaerts en andere nieuwigheden op VRT

Terwijl de commerciële omroepen zich herpositioneren en nieuwe namen voor hun zenders lanceren gaat de VRT de komende maanden verder op de ingeslagen weg. ‘Onze merkenarchitectuur zit goed en kan de toekomst aan’, zegt netmanager Olivier Goris.

DPG Media doekt zijn zenders Q2, Vitaya en Caz eind deze maand op om ze te vervangen door VTM 2, 3 en 4. Bij SBS, eigendom van Telenet, zijn er plannen om VIER, VIJF en ZES aan te vullen met ZEVEN en een voorvoegsel ‘Play’ toe te voegen. Bovendien presenteren beide mediagroepen samen in de komende maanden hun betalende streamingdienst “Streamz”.

Daarmee vergeleken had de VRT dinsdag bij de najaarspresentatie minder vernieuwing te melden. ‘Wat niet betekent dat we hier stil op onze stoel blijven zitten’, benadrukte Goris. Maar de nood om aan de zenders te morrelen, is er bij de openbare omroep niet. ‘We hebben een heldere merkenopbouw, alle zenders hebben een goeie connectie met hun publiek.’

De najaarsprogrammatie op de belangrijkste VRT-zender, één, voelt dan ook vertrouwd aan. Het menu met Dagelijkse kost, Blokken, Het journaal, Iedereen beroemd en Thuis wordt ook dit jaar voorgeschoteld.

Château Planckaert Foto: put

Daarna, rond 20.40 uur, volgen op maandag Dwars door België met Arnout Hauben, op dinsdag Durf te vragen met Siska Schoeters, op woensdag De cel vermiste personen met Fatma Taspinar, en op donderdag Op de man af met Saartje Vandendriessche. Tijdens de Tour De France volgt daarna telkens Vive le vélo. En als die uitgereden is, komen er nieuwe afleveringen van de talkshow Vandaag.

Op de belangrijke zondagavond programmeert de zender Château Planckaert, een reeks over de familie Planckaert die een kasteel renoveert, gevolgd door het tweede seizoen van de fictiereeks Undercover met Tom Waes.

Later in het najaar komen er onder meer nog nieuwe afleveringen van Down the road, Reizen Waes (in Vlaanderen), Het huis, First dates en Zelfde deur, 20 jaar later. Naar aanleiding van 30 jaar FC De Kampioenen brengt één met Kerstmis een speciale aflevering. Die moet ook een eerbetoon worden aan de overleden Johny Voners, die Xavier speelde in de reeks.

Canvas

Canvas blijft ook Canvas, al wordt de huisstijl van die zender wel wat ‘scherper’. De kleuren worden ingeruild voor zwart-wit en grote letters, maar het logo blijft hetzelfde. Het decor van de actualiteitsprogramma’s Terzake en De afspraak wordt ook wat vernieuwd, met beter geplaatste schermen voor live tussenkomsten in de uitzending.

60 jaar Sportweekend. Foto: © VRT BMUSS

Nieuw van eigen bodem bij Canvas zijn onder meer de docureeksen Filip van België, over de koning, en Besmet, over het Instituut voor Tropische Geneeskunde. In Kutjaar volgt de zender zes Vlaamse kunstenaars tijdens de coronacrisis. 60 jaar Sportweekend blikt dan weer terug op de geschiedenis van het VRT-sportprogramma.

Vaste waarden als Belpop en Alleen Elvis Blijft Bestaan krijgen opnieuw een plaats in het Canvas-schema. Dat laatste programma heeft in zijn honderdste aflevering de Britse acteur Stephen Fry te gast. En de Canvas-kijker kan ook weer enkele prestigieuze buitenlandse fictiereeksen verwachten, waaronder Big Little Lies 2 en ZeroZeroZero.