De coronacrisis verscherpt het debat over het terughalen van productie-activiteiten. Volgens BofA gaat 75 procent van de bedrijven die al voor de coronacrisis plannen had om productie terug te halen, die opschroeven.

Februari 2020. Het coronavirus woedt volop in China, maar nog niet in Europa en de VS. Van een diepe economische recessie is hier nog geen sprake. Wel van Europese bedrijven – zoals autoproducenten – ...