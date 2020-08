Marcelo Rebelo de Sousa, de president van Portugal, is momenteel op vakantie in de Algarve. Dit weekend ontpopte hij zich even tot de lokale held toen hij tijdens een interview plots in zee sprong om twee vrouwen te redden. Ze waren in moeilijkheden gekomen toen hun kajak kapseisde. Geassisteerd door een jetskiër konden ze de kajak omdraaien en de dames in nood helpen.