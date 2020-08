Ook Bob Jungels naar AG2R

AG2R-Citroën heeft nog een stevige naam aan de klassieke kern toegevoegd voor volgend jaar. Na Greg Van Avermaet, krijgt Oliver Naesen nu ook Bob Jungels aan zijn zijde. De Luxemburgse kampioen komt over van Deceuninck–QuickStep.

Jungels tekent voor twee jaar bij het team van manager Lavenu. Daarvoor reed hij vijf jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere. Zijn zeges in Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne bevestigen zijn ambitie als klassieke renner, maar ook in de grote rondes kan Jungels van pas komen. In de Giro reed hij al twee keer naar een plek bij de eerste tien.

Geruggensteund door nieuwe sponsor Citroën haalt AG2R met Jungels nog maar eens een talentvolle renner binnen. Eerder lokten de Fransen al Greg Van Avermaet, Michael Schär en Gijs Van Hoecke weg bij CCC. Ook Stan Dewulf kwam over van Lotto-Soudal. Verder staan Lilian Calmejane (Total Direct Energie), Marc Sarreau (Groupama-FDJ) en Damien Touzé (Cofidis) als nieuwe namen op de loonlijst.

Jungels: ‘Heel ambitieus in de klassiekers’

‘Met renners als Oliver Naesen en Greg Van Avermaet zullen we heel ambitieus zijn in de klassiekers. Het is enorm motiverend om deel uit te maken van deze groep’, verklaart de Luxemburgse kampioen in een persbericht. ‘En natuurlijk mikken we ook nog op de rittenkoersen, ik weet dat dit team in het verleden sterk was op dat vlak. Ik wil fantastische dingen bereiken, initieel in de rittenkoersen van één week, maar daarna ook in de grote rondes.’

Ploegleider Vincent Lavenu volgt de carrière van Jungels al sinds hij nog een amateurrenner was. ‘Ik probeerde hem al in het verleden te laten tekenen, nu ben ik blij dat hij vanaf 1 januari bij het team komt’, stelt Lavenu. ‘Hij heeft al vroeg in zijn carrière getoond dat hij tot veel in staat is, door onder meer Luik-Bastenaken-Luik (2018) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2019) te winnen. Hij zal één van de kopmannen van ons team zijn in de klassiekers, maar ook in de rittenkoersen. Bob eindigde al twee keer in de top tien van de Giro (6de en 8de in 2016 en 2017). We zullen hem bijstaan met onze ervaring op dat vlak en hij zal gesteund worden door jonge klimmers.’

Jungels verlaat Quick-Step na vijf jaar, en dat doet ceo Patrick Lefevere pijn aan het hart. ‘We hadden Bob graag aan boord gehouden. We zijn een beetje triestig wanneer we aan zijn vertrek denken’, aldus Lefevere. ‘Maar het is wat het is. Dit is wielrennen. Bob was de voorbije jaren één van onze beste renners.’