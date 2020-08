De familie van George Floyd vroeg tijdens de Democratische Conventie om zwarte slachtoffers van politiegeweld te herdenken. De kwestie was nooit ver weg op het virtuele evenement.

‘Laten we een moment stilte houden voor George en de vele andere zielen die we zijn kwijtgeraakt door haat en onrecht’, zei Philonise Floyd, de broer van George Floyd, op de eerste dag van de Conventie. ‘En laat ons nooit stoppen met het uitspreken van hun namen.’

De dood van George Floyd, tijdens zijn arrestatie in mei, leidde tot zware protesten tegen politiegeweld. De demonstranten roepen op om de namen van de slachtoffers van politiegeweld niet te vergeten, zodat ze niet in anonimiteit verdwijnen zoals vroeger vaak het geval was.

‘Het is aan ons om voor rechtvaardigheid te blijven strijden’, zei Philonise Floyd. ‘Onze acties zullen hun nalatenschap zijn.’

Ook de moeder van Eric Garner, die in 2014 overleed nadat een politieman hem in een wurggreep had gehouden, verscheen in een video. Ze hield samen met andere activisten een gesprek met Joe Biden over een politiehervorming.

De Conventie stond zo meerdere keren stil bij politiegeweld tegen zwarten en de Black Lives Matter-beweging. Michelle Obama hekelde in haar tussenkomst de ‘neerbuigende’ reactie van president Donald Trump op de beweging. Trump stelt de betogers voor als gewelddadige anarchisten en noemt zichzelf de ‘law and order’-president.

Met de steun voor de beweging hoopt het campagneteam van presidentskandidaat Joe Biden vooral jongeren en zwarten te mobiliseren om te gaan stemmen.