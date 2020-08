Corona nekt ‘Temptation island’ en ‘Expeditie Robinson’

Vier lanceerde geen oproep naar kandidaten en er volgen dus ook geen nieuwe seizoenen van Temptation island en Expeditie Robinson. Dat bevestigt ook de woordvoerster van SBS aan Het Laatste Nieuws.

Ook hier is corona de boosdoener. ‘Het is een aanleiding om te kiezen voor twee realityprogramma’s die zich dichter bij huis in een gesloten omgeving afspelen: Love Island en Big Brother.’ Die programma’s zullen wel dagelijks op tv te zien zijn.

‘Temptation Island’ en ‘Expeditie Robinson’ kunnen wel nog in het najaar van 2021 verschijnen. Daarvoor houdt SBS de deur nog open.